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19:20, 3 августа 2021 года Ярмарка на Комсомольской площади в Орле начнет работать по воскресеньям Теперь здешняя торговля доступна все выходные.





Ярмарка «Хлебосольный выходной» на площади Жукова теперь будет работать и по воскресеньям, – заявили в мэрии.



График работы идентичен субботнему – с 7:00 до 15:00.





Артём Ежаков



