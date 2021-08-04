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6:10, 4 августа 2021 года Орловцы чаще называют детей Артемами и Аннами Это самые популярные имена для младенцев в первые шесть месяцев текущего года.





детский омбудсмен Константин Домогатский. В первую тройку распространенных мужских имен попали Артем, Михаил и Никита, женских – Анна, Мария и Софья. В первые полгода 2021-го Артем и Анна стали наиболее популярными именами для новорожденных, – рассказал . В первую тройку распространенных мужских имен попали Артем, Михаил и Никита, женских – Анна, Мария и Софья.

Всего в Орловской области в январе-июне родилось 2 606 детей. На свет появилось чуть больше мальчиков. Для 1 010 мам ребенок стал вторым, 990 рожениц обрели первенца, а у 606 женщин появился третий и последующий младенец.





Артём Ежаков



