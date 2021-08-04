На Орловщине появилось 33 новых сельских подсобных хозяйства

Все владельцы подворий получили помощь в их создании в рамках социального контракта.

В Орловской области 33 жителя региона получили помощь в создании личного подсобного хозяйства, воспользовавшись социальным контрактом. Среди прочего, появились желающие разводить овец. Женщина получила животных уже через два месяца после подачи заявления.



В рамках соглашения, орловцы могут получить государственную помощь в размере до 250 тыс. рублей (в зависимости от выбранного направления). В Центры соцзащиты готовы помочь найти работу, завести личные подсобные хозяйства, отрыть бизнес и в трудной жизненной ситуации.



Для получения подробной информации об условиях заключения социального контракта можно обратиться на горячую линию регионального Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости по номеру: 8 (4862) 633-445.



Фото Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости