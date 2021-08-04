Хотынецкий природный парк сменит название

Он официально станет «Дирекцией особо охраняемых природных территорий».



Хотынецкий природный парк согласно распоряжению регионального правительства официально переименуют в «Дирекцию особо охраняемых природных территорий». Особо подчеркивается, что численность сотрудников основные цели останутся неизменными.

Смена названия пройдет согласно другому постановлению областной власти (№412) – «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Орловской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Орловской области и внесения в них изменений».



В составе парка – Краснозоренский, Залегощенский, Глазуновский, Малоархангельский, Верховский, Колпнянский, Ливенский, Смирновский и Троснянский природные биологические заказники. Текущее название не отражает всей географии парка, а новое – раскрывает ее и дает представление о деятельности на этой территории.