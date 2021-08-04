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8:09, 4 августа 2021 года «Президентские» выплаты получат около 98 тыс. орловских детей Деньги начали приходить с понедельника – их уже получили 84 833 школьника.





В Орловской области началось начисление единовременной «президентской» выплаты на школьников – 10 тыс. рублей. Их уже получили 84 833 ребенка. Всего в регионе на деньги претендуют порядка 98 тыс. детей, – сообщили в ПФР.

Приём заявок продлится до 31 октября включительно. На выплату вправе рассчитывать семьи с детьми от 6 до 18 лет, рожденными с 03.07.2003 по 01.09.2015, а также инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. Подать обращение можно через Госуслуги или в отделении ПФР





Артём Ежаков



