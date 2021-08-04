В Орле в День города руководство муниципальных учреждений перейдет на круглосуточную работу

С 17:00 4 августа до 9:00 6 августа оно будет в постоянном контакте с ЕДДС.

В Орле с 17:00 4 августа до 9:00 6 августа руководство мэрии, а также муниципальных предприятий, организаций и учреждений перейдёт в режим круглосуточного дежурства . Оно будет постоянно на связи с Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС), и сможет максимально быстро отреагировать на различные ЧП.



О возникновении опасных ситуаций или происшествий, орловцы могут сообщить по телефонам:



• Служба спасения: 112;

• ЕДДС г. Орла: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93.