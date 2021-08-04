Орловский боксер выиграл пятую юниорскую летнюю Спартакиаду России по боксу

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8:56, 4 августа 2021 года
Орловский боксер выиграл пятую юниорскую летнюю Спартакиаду России по боксуЕще один спортсмен принес Орловщине бронзу.
Орловский боксер и воспитанник Училища олимпийского резерва Максим Голиков победил в V летней Спартакиаде России по боксу среди юниоров. Другой наш земляк – Андрей Андрияхин – занял третье место.
Друг с другом боксировали участники из 23 регионов в возрасте от 19 до 22 лет. В финальном бою в Уфе в категории до 49 кг Голиков одолел ставропольца.
Фото: Официальный информационный портал Управления физической культуры и спорта Орловской области
Артём Ежаков