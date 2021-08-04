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9:10, 4 августа 2021 года Орловские МФЦ принимают заявления о голосовании по месту нахождения Эта возможность стала доступной после соглашения с областным избиркомом.





Орловцы могут оформить заявление о голосовании по месту нахождения в любом из 26 региональных МФЦ. Сделать это можно до 13 сентября включительно, равно как и отозвать свое решение. Кроме МФЦ, подать заявку можно через Госуслуги или в территориальных избиркомах, – сообщили в областной администрации.





Артём Ежаков



