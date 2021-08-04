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9:34, 4 августа 2021 года В Орловской области уже более 80 «свободных от COVID-19» предприятий Соответствующий статус освобождает такие организации от возможных будущих санитарно-эпидемиологических ограничений.







На Орловщине сейчас более 80 предприятий имеет статус «свободного от COVID-19», – сообщили в региональном правительстве. Это освобождает такие организации от возможности в будущем попасть под новые санитарно-эпидемиологические ограничения. Недавно такому бизнесу разрешили открыть детские игровые зоны. Получить статус можно при условиях полной вакцинации персонала, естественных антител сотрудников или медицинских отводов от прививки. С полным списком COVID-free организаций можно ознакомиться здесь





Артём Ежаков



