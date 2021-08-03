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21:20, 3 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Под защитой «Спутника». Сегодня защитились от коронавируса сотрудники орловского хлебокомбината.

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