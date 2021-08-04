Орловские образовательные учреждения готовятся к новому учебному году

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9:32, 4 августа 2021 года
Орловские образовательные учреждения готовятся к новому учебному годуВ детских садах уже начала работать комиссия по приемке.
Проверочная комиссия в детских садах проверяет все, от чего зависит безопасность детей и сотрудников. Помимо МЧС, в нее всходят представители Ростехнадзора и Роспотребнадзора. В центре внимания – соответствие оборудования технормам и СанПиНу. Сотрудники МВД следят за соблюдением антитеррористической безопасности. Все учреждения должны соблюдать противоковидные меры.
Татьяна Тимохина