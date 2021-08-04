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9:56, 4 августа 2021 года Под Болховом расторгли незаконный договор аренды госимущества Нарушения выявила региональная прокуратура.





Прокуратура Орловской области обнаружила в администрации Болховского района нарушение земельного законодательства, – сообщили в ведомстве. Выяснилось, что чиновники выделили местному жителю участок площадью в 6,95 га для ведения огородничества – на 4,45 га больше предельно допустимых размеров. При этом территория использовалась для ведения деятельности крестьянско-фермерского хозяйства, а не в личных некоммерческих целях, как того требует закон. Информация о возможности аренды нигде не публиковалась, что повлекло за собой ограничение числа желающих участвовать в торгах, а также исключило возможность формирования размера арендной платы по результатам конкурса.



В арбитраже соглашение было признано недействительным. Земля возвращена на баланс администрации Болховского района. Вердикт пока не вступил в законную силу.





Артём Ежаков



