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10:15, 4 августа 2021 года 31-летний водитель госпитализирован после тройного ДТП под Орлом Инцидент произошел на автодороге М-2 «Крым».





Вчера в 11:00 на 363 километре автодороги М-2 «Крым» произошло тройное ДТП, – сообщили в УГИБДД. Выезжая с заправки, «ГАЗель» столкнулась на трассе с ВАЗ-2107. От удара «Семерка» задела встречную «Тойоту РАВ 4», которую по инерции отбросило на дорожный знак. 31-летнего водителя ВАЗа пришлось госпитализировать.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил ранения.



Фото УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



