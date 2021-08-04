Добровольцы привели в порядок орловские воинские захоронения

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10:33, 4 августа 2021 года
Добровольцы привели в порядок орловские воинские захороненияЭкоотряд приурочил патриотическую акцию к 455-летнему юбилею основания Орла и 78 годовщине освобождения областной столицы от немецко-фашистских захватчиков.
В Орле волонтерский экоотряд привел в порядок воинские захоронения на Троицком и Крестительском кладбищах. Патриотическую акцию добровольцы приурочили к 455-летию областной столицы и 78 годовщине ее освобождения от фашистских оккупантов.
В захоронении на Троицком кладбище покоятся освободители города, павшие в 1943 году, партизаны, а также ветераны, умершие уже после войны.
В некрополе на Крестительском кладбище лежат известные и почетные орловцы, деятели культуры и искусства. В 1959 году сюда перенесли останки 11 бойцов.
Фото пресс-службы правительства Орловской области
Артём Ежаков