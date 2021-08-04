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11:32, 4 августа 2021 года Пятеро орловцев вчера скончались от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 87 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 507).



Накануне выписано 69 орловцев (всего – 38 172). От последствий болезни скончалось 859 жителей региона (+5 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 22 589 (всего – 6 356 784), число выздоровевших – 20 096 (всего – 5 679 842). Общее число летальных исходов – 161 715 (+790 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



