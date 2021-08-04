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11:45, 4 августа 2021 года Волейбольная площадка в центре Орла пользуется спросом у орловцев В минувшие выходные там состоялся турнир любительских команд.





Летний спортивный объект был установлен в Орле месяц назад. За это время площадка успела принять этап чемпионата России по пляжному волейболу. Награды любительских соревнований разыграли 15 мужских и 7 женских команд. Игры шли два дня с утра и до вечера.



В Орле нет спортсменов, которые бы играли только в пляжный волейбол. Но любителей мяча, летающего над сеткой – предостаточно. Поэтому не расстаются они со спортивным снарядом круглый год. Меняется покрытие под ногами и количество людей на площадке. И не только.

Александр Макаров, участник соревнований: «Другие эмоции даже, потому что нужно быть очень техничным. Два человека на площадке: один блокирующий и один защитник. Нужно настолько уметь владеть мячом, чтобы отправить его в ту точку, в которую нужно». Площадка в центре Орла сохранит прописку до конца августа. В ближайшие выходные на ней состоится еще один турнир любительских команд.





Анастасия Дорохова



