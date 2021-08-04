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12:08, 4 августа 2021 года Орловщина увеличит число мобильных «Кванториумов» Для покупки двух передвижных технопарков и их оснащения выделят свыше 50 миллионов рублей.





В Орловской области в рамках нацпроекта «Образование» появятся два новых мобильных технопарка «Кванториум». Распоряжение об их создании подписано губернатором Клычковым. На приобретение техники и ее оборудование выделено свыше 50 миллионов рублей.



В предстоящем учебном году в трех передвижных технопарках постоянно будут обучаться до 3 тысяч детей, живущих в сельской местности. Всего на их базе различные знания смогут получить 10,5 тысяч школьников. За счет этого планируется вовлечь большее число ребят в проектную и научно-исследовательскую деятельность по техническому направлению.



Передвижные комплексы «Кванториум» оснащены высокотехнологичным оборудованием. На нем можно заниматься в самых разных направлениях: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов.





Артём Ежаков



