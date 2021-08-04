среда 4.08.2021 14:49:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:08, 4 августа 2021 года

Орловщина увеличит число мобильных «Кванториумов»

Для покупки двух передвижных технопарков и их оснащения выделят свыше 50 миллионов рублей.


В Орловской области в рамках нацпроекта «Образование» появятся два новых мобильных технопарка «Кванториум». Распоряжение об их создании подписано губернатором Клычковым. На приобретение техники и ее оборудование выделено свыше 50 миллионов рублей.

В предстоящем учебном году в трех передвижных технопарках постоянно будут обучаться до 3 тысяч детей, живущих в сельской местности. Всего на их базе различные знания смогут получить 10,5 тысяч школьников. За счет этого планируется вовлечь большее число ребят в проектную и научно-исследовательскую деятельность по техническому направлению.

Передвижные комплексы «Кванториум» оснащены высокотехнологичным оборудованием. На нем можно заниматься в самых разных направлениях: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.