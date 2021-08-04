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12:30, 4 августа 2021 года В Змиевке к 1 сентября отремонтируют детскую школу искусств Работы оценены в 21,3 млн рублей.





В Орловской области к новому учебному году завершат капитальный ремонт Змиевской ДШИ. Его стоимость оценивается в 21,3 млн рублей.



Сейчас в детской школе искусств завершены подготовительные работы, включающие монтаж электропроводки и магистральной части системы отопления. За счет сэкономленных 3,2 млн рублей здесь будет отремонтирован фасад, обновлены перегородки, система пожаротушения и т.д. Также ДШИ получит новый музыкальный и учебный инструментарий.



Параллельно в Свердловском районе завершается создание модельной библиотеки, а в Плосковской школе уже приступили к созданию учебного центра «Точка роста».





Артём Ежаков



