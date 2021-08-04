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12:49, 4 августа 2021 года Юрий Сёмин возглавил ФК «Ростов» Почётный гражданин Орла подписал двухлетний контракт.





Юрий Сёмин стал главным тренером футбольного клуба «Ростов». Почётный гражданин Орла сменил на этом посту Валерия Карпина, возглавившего сборную России. Контракт с заслуженным тренером РСФСР подписан на два года, – сообщает официальный сайт ростовчан.



Сёмин переехал вместе с семьей на Орловщину в трехлетнем возрасте. Здесь же Юрий Павлович начал заниматься футболом в школе «Локомотива», в дальнейшем переименованного в «Спартак». Он и стал первым клубом Сёмина-игрока.



Почетный гражданин Орла – один из самых титулованных тренеров в истории российского футбола. Со столичным «Локомотивом» он трижды выигрывал Чемпионат России, шесть раз поднимал над головой Кубок страны.









Артём Ежаков



