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13:12, 4 августа 2021 года В свет вышла книга об истории Орла «Каникулы в прошлое» Написанная для детей, она оказалась интересной и для взрослых. Эва Стасюлевич побывала на презентации.





Среди книг об истории Орла появилась ещё одна – «Каникулы в прошлое». Написанная для детей, она оказалась интересной и для взрослых. На презентации автор книги – Ирина Самарина – рассказала, что задумала книгу давно и написала ее с единственной целью – заинтересовать подростков историей своего города и раскрыть им глаза на то, в каком интересном и богатом историческими событиями и персонажами крае они живут. Герои книги получились очень активными и любознательными.



Иллюстрации к книге нарисовал художник Андрей Турбин, а вот с обложной помогла Ирине Самариной старшая дочь, которая тоже очень прониклась приключенческой темой. И изобразила четырех друзей путешественников во времени.



На презентации многие заново открыли для себя историю дома Лизы Калитиной, еще раз услышали любопытные факты о парке Дворянское гнездо, и, конечно, с удовольствием получили автограф автора книги





Эва Стасюлевич



