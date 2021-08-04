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13:12, 4 августа 2021 года

В свет вышла книга об истории Орла «Каникулы в прошлое»

Написанная для детей, она оказалась интересной и для взрослых. Эва Стасюлевич побывала на презентации.


Среди книг об истории Орла появилась ещё одна – «Каникулы в прошлое». Написанная для детей, она оказалась интересной и для взрослых. На презентации автор книги – Ирина Самарина – рассказала, что задумала книгу давно и написала ее с единственной целью – заинтересовать подростков историей своего города и раскрыть им глаза на то, в каком интересном и богатом историческими событиями и персонажами крае они живут. Герои книги получились очень активными и любознательными.

Иллюстрации к книге нарисовал художник Андрей Турбин, а вот с обложной помогла Ирине Самариной старшая дочь, которая тоже очень прониклась приключенческой темой. И изобразила четырех друзей путешественников во времени.

На презентации многие заново открыли для себя историю дома Лизы Калитиной, еще раз услышали любопытные факты о парке Дворянское гнездо, и, конечно, с удовольствием получили автограф автора книги


Эва Стасюлевич
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