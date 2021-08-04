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13:24, 4 августа 2021 года Орловцев познакомили с этапами жизни и творчества художника Георгия Дышленко Экспозиция фотографий и картин появилась на Александровском мосту.





Совсем юным Георгий Дышленко ушел на войну, и прошел ее тяжелыми дорогами с 1941 по 1945 год в шестом разведывательном гвардейском дивизионе, в артиллерии. В его обязанности входило с возвышенностей фиксировать расположения немецких войск – фотоаппаратом или карандашом.



Будущий известный художник в 1943-м году освобождал Орел и здесь познакомился со своей будущей женой, а в 1945-м, после Победы приехал в наш город уже навсегда. С середины 1950-х годов прошлого века Дышленко вместе с другими молодыми художниками, составил творческое ядро Союза орловских живописцев. Пейзажи, портреты и натюрморты его кисти стали популярны и известны еще при жизни автора, но к теме войны он не мог приступить очень долго. Наша знаменитая диорама Орловско-Курской битвы выполнена и им. Георгий Дышленко сам принимал участие в этих боях.



Экскурс в его жизнь и боевой путь провели для орловцев прямо на Александровском мосту – можно было увидеть картины мастера и узнать подробности его боевого пути. Кроме экскурсий и лекций, прохожие смогли посмотреть небольшой концерт. Прозвучали песни военных лет в исполнении ведущих солистов городского центра культуры.





Эва Стасюлевич



