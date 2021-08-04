Главная » Новости



14:25, 4 августа 2021 года В Орловской области стала доступной вакцинация от COVID-19 для иностранцев Некоторые из них могут получить препарат бесплатно.





В Орловской области у иностранцев появилась возможность вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Иностранцы с полисом ОМС могут получить препарат бесплатно, без этого документа – платно.





Артём Ежаков



