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15:06, 4 августа 2021 года Безработица в Орловской области вернулась к «допандемийному» показателю По состоянию на 1 августа официальный статус безработного имело порядка 3 тысяч человек.





Уровень безработицы в Орловской области достиг «допандемийного» показателя. Об этом заявила на брифинге глава регионального департамента соцзащиты Ирина Гаврилина. По озвученной информации, 1 августа официально безработными значилось около 3 тысяч человек. Пиковый показатель за все время пандемии был зарегистрирован год назад. Тогда соответствующий статус имели 13,2 тысячи орловцев.





Артём Ежаков



