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15:29, 4 августа 2021 года Персонал орловских предприятий активно вакцинируется от COVID-19 В регионе привито 80% сотрудников торговли, 73% работников общепита и 70% представителей промышленности.





Орловский бизнес продолжает активную вакцинацию от COVID-19. О текущей статистике говорили сегодня в областном правительстве. Так, в регионе привились 80% сотрудников торговли (7 958 человек), 73% работников общепита (1 498 человек) и 70% представителей промышленности (10 527 человек).



12 торговых предприятий Орловщины и 23 заведения общепита получили статус COVID-free.



Продолжается прививочная кампания среди аграриев. В данный момент вакцинировано 6700 работников сельского хозяйства и 3 503 представителя пищевой и перерабатывающей промышленности. Курс завершили 7 032 сотрудника подведомственных учреждений. Помимо этого, в стационарных учреждениях соцобслуживания вакцинировано около 94% персонала и 73% пожилых людей и инвалидов. Домашние подопечные социальных органов привиты на 23%.



Также были озвучены недельные итоги темпов вакцинации. Наибольший прирост (34%) зарегистрирован в транспортной сфере. Увеличение на 20% показала сфера услуг, на 14% – соцорганизации и управленческие органы. Также на 13% выросли темпы вакцинации в банковской сфере.





Артём Ежаков



