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15:46, 4 августа 2021 года Завтра в Орле особо проверят соблюдение «антиковидных» мер в общественном транспорте Дополнительный контроль связан с ожидаемым увеличением пассажиропотока в День города.





Пятого августа в Орле установят дополнительный контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер в общественном транспорте. Об этом было заявлено во время заседания оперативного штаба. Ожидается, что в День города возрастет пассажиропоток, а следовательно – угроза распространения COVID-19.



Тем временем, общая сумма штрафов за несоблюдение «антиковидных» мер в общественном транспорте на Орловщине возросла до 1,332 млн рублей.





Артём Ежаков



