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16:05, 4 августа 2021 года Ливенцу дали 7 лет тюрьмы за попытку убийства сожителя своей матери Женщина смогла обезоружить сына и вызвать пострадавшему медиков.





Ливенский районный суд приговорил к 7 годам строгого режима 42-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в покушении на убийство. Трагедия произошла в мае в селе Крутое. Между осужденным и потерпевшим на веранде жилого дома разгорелся конфликт, и пьяный ливенец нанёс 60-летнему сожителю своей матери семь ударов ножом в грудь и шею. Женщина смогла выбить нож из рук сына и вызвала «скорую».



Как сообщили в следственном комитете, поводом к нападению стало замечание, сделанное потерпевшим.



Фото пресс-службы СУ СК





Артём Ежаков



