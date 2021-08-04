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16:05, 4 августа 2021 года

Ливенцу дали 7 лет тюрьмы за попытку убийства сожителя своей матери

Женщина смогла обезоружить сына и вызвать пострадавшему медиков.


Ливенский районный суд приговорил к 7 годам строгого режима 42-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в покушении на убийство. Трагедия произошла в мае в селе Крутое. Между осужденным и потерпевшим на веранде жилого дома разгорелся конфликт, и пьяный ливенец нанёс 60-летнему сожителю своей матери семь ударов ножом в грудь и шею. Женщина смогла выбить нож из рук сына и вызвала «скорую».

Как сообщили в следственном комитете, поводом к нападению стало замечание, сделанное потерпевшим.

Фото пресс-службы СУ СК


Артём Ежаков
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