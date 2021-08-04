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17:20, 4 августа 2021 года 26 орловцев заболели мутировавшими штаммами COVID-19 В регионе подтвердилось 23 случая «индийского» варианта коронавируса и три – «британского».





В Орловской области за все время наблюдения выявлено 23 случая заражения «индийским» штаммом коронавируса и три – «британским». Семеро заболели «индийским» вариантом на прошлой неделе.



На минувшей неделе в результате наблюдения за прибывшими в Орловскую область выявили 13 зараженных COVID-19. Пятеро приехали из Краснодарского края и Крыма, трое – из Турции, по одному – из Армении, Кубы, Кипра, Мексики и Испании.





Артём Ежаков



