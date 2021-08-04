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18:35, 4 августа 2021 года В преддверии Дня города поздравления получают ветераны-освободители В Орловской области в живых осталось лишь шесть участников Орловско-Курской битвы.





Более 450 тысяч солдат и офицеров погибли, освобождая Орел. Одинадцать тысяч человек отдавали свою жизнь за малую родину ежедневно. В преддверии Дня города выжившие участники тех страшных событий принимают гостей.





Татьяна Тимохина



