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19:05, 4 августа 2021 года На Орловщине заключено 448 социальных контрактов О работе в этом направлении рассказала глава областного департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.







В Орловской области заключено уже 448 социальных контрактов. Они заключаются по четырем направлениям: поиск работы (заключено 89 соглашений), осуществление предпринимательской деятельности (51), ведение личного подсобного хозяйства (34) и помощь в трудной жизненной ситуации (274). В этом году общий бюджет на эти цели составляет 164,5 млн рублей. Из-за нарушений условий контрактов разорвано 16 договоров.

Соглашение заключается с гражданами, чей среднедушевой доход за 3 последние календарных месяца по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума. За подробной консультацией по получению социального контракта можно обратиться в органы соцзащиты.





Артём Ежаков



