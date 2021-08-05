На ливенском рынке изъяли 84 килограмма сомнительной свинины

|
|
|Главная » Новости
6:09, 5 августа 2021 года
На ливенском рынке изъяли 84 килограмма сомнительной свининыПредприниматель, продававший продукт, оштрафован.
Орловский Россельхознадзор снял с прилавков 84 килограмма свинины на рынке МУКП «Ливенское». Предприниматель не смог показать инспекторам документы, подтверждающие качество и безопасность мяса, и был оштрафован. Как особо подчеркнули в управлении, в свете нестабильной ситуации с африканской чумой свиней, подобные действия крайне опасны.
Артём Ежаков