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6:09, 5 августа 2021 года На ливенском рынке изъяли 84 килограмма сомнительной свинины Предприниматель, продававший продукт, оштрафован.





Орловский Россельхознадзор снял с прилавков 84 килограмма свинины на рынке МУКП «Ливенское». Предприниматель не смог показать инспекторам документы, подтверждающие качество и безопасность мяса, и был оштрафован. Как особо подчеркнули в управлении, в свете нестабильной ситуации с африканской чумой свиней, подобные действия крайне опасны.





Артём Ежаков



