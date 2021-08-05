Орловцы стали реже обращаться в Роспотребнадзор

В управлении подвели итоги работы в первом полугодии 2021 года.



Жители Орловской области уменьшили число жалоб в Роспотребнадзор . В первом полугодии в управление было подано 805 обращений – на 306 меньше, чем год назад. Большинство обращений (42,8%) розничной купли-продажи, следом идут услуги ЖКХ с показателем в 16,6%. Замыкают тройку жалобы на связь – 8,2%.

Специалистами управления проведено 83 внеплановые проверки, в которых выявлено 294 нарушения прав потребителей. 89,5% из них касались продовольственных товаров.



Было возбуждено 270 административных дел. До суда дошло 87 из них. Общая сумма штрафом превысила полмиллиона рублей. В 183 случаях Роспотребнадзор обязал устранить нарушения.



В пользу потребителей было подано 10 исков. По ним было компенсировано свыше 3 миллионов рублей.