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8:03, 5 августа 2021 года Орловчанка выплатила штраф за коррупцию, испугавшись замены приговора Перспектива получить жесткое взыскание побудило женщину мгновенно выплатить 2,5 млн рублей.





Орловские приставы смогли добиться немедленной выплаты крупного штрафа, назначенного за коррупционное преступление, – сообщили в управлении. Женщине запретили выезжать за границу и уведомили ее о десятидневном сроке оплаты в пользу государства 2,5 млн рублей, добавив, что игнорирование требований приведет к замене наказания. Меры возымели эффект – орловчанка заплатила штраф незамедлительно.





Артём Ежаков



