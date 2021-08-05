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8:40, 5 августа 2021 года

Орловские яхтсмены – призеры «Кубка Черноземья»

Турнир завершился накануне в Воронеже.


В завершившемся в Воронеже «Кубке Черноземья» яхтсмены СШОР №10 показали неплохие результаты: Мария Грамматчикова стал первой среди девушек и третьей в общем зачете в классе «Лазер 4,7». Ирина Никулина завоевала бронзу среди девушек и заняла 17-е место в общем зачете в классе «Оптимист»; Адам Ивлев-Салех и Юлия Полякова – шестые в общем зачете в классе «Кадет».
 
А вчера в акватории озера «Светлая жизнь» стартовала всероссийская студенческая регата «Регион 57». Соревнования продлятся до 8 августа.



Артём Ежаков
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