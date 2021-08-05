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9:05, 5 августа 2021 года В Свердловском районе состоится прием зампрокурора Орловской области Валерий Сергиенко ответит на вопросы граждан 6 августа.





В Свердловском районе 6 августа с 14:00 до 16:00 пройдет личный прием зампрокурора Орловской Области. Валерий Сергиенко ответит на вопросы жителей в здании местной прокуратуры по адресу: п. Змиевка, ул. Почтовая, 1.



Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам:

• 8 (486-2) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Васильевна Харыбина; • 8 (486-45) 2-13-50 – прокуратура Свердловского района.





Артём Ежаков



