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9:34, 5 августа 2021 года В городском парке открылась фотовыставка «Город – это люди. Орел в лицах» Все герои – профессионалы своего дела.





На входе в орловский городской парк культуры и отдыха открылась фотовыставка «Город – это люди. Орел в лицах». В экспозиции – фото и биографии ветеранов войны и труда, служителей культуры, поваров, строителей, предпринимателей, хранителей чистоты, медиков, военных и представителей других профессий.

На входе в орловский городской парк культуры и отдыха открылась фотовыставка «Город – это люди. Орел в лицах». В экспозиции – фото и биографии ветеранов войны и труда, служителей культуры, поваров, строителей, предпринимателей, хранителей чистоты, медиков, военных и представителей других профессий. Познакомиться с выставкой можно в соцсети «ВКонтакте», набрав хештег #орелвлицах.

Фото управления соцподдержки населения мэрии Орла





Артём Ежаков



