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21:20, 4 августа 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».


- Низкий поклон - павшим, вечная слава - живым! В Орле начались мероприятия, посвященные 78-ой годовщине освобождения. 

- Особый почет и уважение живущим сегодня освободителям. Их осталось не так много, чуть более 200 человек на всю Орловскую область.

- Орловская область вошла в тройку регионов по наименьшему темпу прироста заболеваемости COVID-19 за сутки. Сегодня выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. На всех площадках, где пройдут праздничные мероприятия, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима.

 - Сегодня в Орел приехал лидер КПРФ, почетный гражданин Орла Геннадий Зюганов.



Вести-Орёл
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