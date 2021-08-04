Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Низкий поклон - павшим, вечная слава - живым! В Орле начались мероприятия, посвященные 78-ой годовщине освобождения.





- Особый почет и уважение живущим сегодня освободителям. Их осталось не так много, чуть более 200 человек на всю Орловскую область.





- Орловская область вошла в тройку регионов по наименьшему темпу прироста заболеваемости COVID-19 за сутки. Сегодня выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. На всех площадках, где пройдут праздничные мероприятия, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима.





- Сегодня в Орел приехал лидер КПРФ, почетный гражданин Орла Геннадий Зюганов.