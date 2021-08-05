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10:03, 5 августа 2021 года

В Орле вынесут приговор по делу о многомиллионном мошенничестве

За хищение 20 миллионов рублей одному из руководителей АО «Жилстрой» грозит до 10 лет тюрьмы.


Железнодорожный районный суд Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении одного из руководителей АО «Жилстрой». Мужчина обвиняется в мошенничестве в составе организованной группы. По версии следствия, воспользовавшись служебным положением и злоупотребив доверием компании, он похитил у организации 20 миллионов рублей, которые разделили между собой все участники ОПГ.

Подсудимый согласился сотрудничать с правоохранителями и возместил ущерб. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье – до 10 лет тюрьмы. Уголовные дела его подельников все еще расследуются.


Артём Ежаков
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