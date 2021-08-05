Главная » Новости



10:03, 5 августа 2021 года В Орле вынесут приговор по делу о многомиллионном мошенничестве За хищение 20 миллионов рублей одному из руководителей АО «Жилстрой» грозит до 10 лет тюрьмы.





Железнодорожный районный суд Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении одного из руководителей АО «Жилстрой». Мужчина обвиняется в мошенничестве в составе организованной группы. По версии следствия, воспользовавшись служебным положением и злоупотребив доверием компании, он похитил у организации 20 миллионов рублей, которые разделили между собой все участники ОПГ.



Подсудимый согласился сотрудничать с правоохранителями и возместил ущерб. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье – до 10 лет тюрьмы. Уголовные дела его подельников все еще расследуются.





Артём Ежаков



