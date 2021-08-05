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10:21, 5 августа 2021 года

В Орле появится инклюзивный пляж

Жители региона своими голосами обеспечили городу бесплатное оборудование для создания территории водного отдыха людям с инвалидностью.


Калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» подвела итоги конкурса на бесплатное создание пляжа для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Победителем стал Орел. До 31 августа оборудование передадут областной столице. Орловцы смогли обогнать Белгород, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи.

Для обустройства пляжа город получит 30 щитов настила для площадки, два пляжных кресла-коляски, пять высоких и комфортных шезлонга с противопролежневыми матрацами, два пляжных матраца для отдыха на суше и на воде, а также зонтики, шатер, информационные знаки и т.п.
За победу в голосовании орловцев поблагодарила глава областного департамента соцзащиты Ирина Гаврилина: «Друзья! Мы победили! Благодаря нашей общей активности в голосовании, Орел победил в конкурсе, и получает инклюзивный пляж! Спасибо всем большое за поддержку!».



Артём Ежаков
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