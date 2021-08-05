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10:38, 5 августа 2021 года Сегодня – День города! Орел празднует 455-летие с момента основания и 78-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С праздником горожан поздравляет областное правительство.





Сегодня Орел празднует День города. Областная столица была основана 455 лет назад. 78 лет назад город был освобожден от фашистских оккупантов. Поздравления горожанам передает областное правительство.



Дорогие ветераны войны, труженики тыла, дети войны!

Уважаемые орловчане! Поздравляем вас с 78-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, 455-летием города Орла!



Грандиозная победа на стратегическом Орловском направлении, салют в ее честь, впервые озаривший московское небо 5 августа 1943 года, были и навсегда останутся ярчайшими вехами на великом историческом пути Красной Армии и всего нашего народа к незабываемому победному триумфу Мая 1945 года. Встречая свой главный праздник, город воинской славы и первого салюта Орёл посвящает его героическим свершениям защитников Родины, представителей славного поколения победителей – мужественным воинам и беззаветным труженикам, преподавшим потомкам великий урок беззаветного служения своему Отечеству.



Историческая память – фундамент нашей духовности, залог успешного решения важнейших задач хозяйственной и общественной жизни. Сегодня в рамках национальных проектов, федеральных и областных программ на Орловщине реализуются самые масштабные за последние десятилетия начинания в сферах инфраструктурного и социального развития – строительство и ремонт дорог, совершенствование материальной базы здравоохранения, образования, культуры и спорта. Вступают в строй новые предприятия, растут объемы промышленного производства. В эти дни полным ходом идет жатва хлебов, труженики аграрного комплекса полны решимости вновь получить высокие урожаи важнейших сельскохозяйственных культур.



Символом реального обновления, повышения качества жизни граждан стала системная работа по благоустройству территорий, широко поддержанная орловской общественностью. Не случайно центральным событием празднования 5 августа 2021 года будет открытие Парка Победы в городе Орле, где тема героической истории органично связана с новым качественным содержанием.



Обновленный парк по праву станет еще одним символом величия духа советского солдата, мужества и героизма нашего народа, мощным центром притяжения для молодежи и людей разных возрастов. А главной его доминантой останется тема патриотического воспитания, укрепления нашей исторической памяти.



Эта память священна, она вдохновляет, объединяет усилия каждого из нас во имя процветания героической Орловской земли.



С праздником вас, уважаемые орловчане, ветераны и молодежь! Здоровья вам, счастья, мира и благополучия, новых свершений во имя процветания Орловщины и всей России!



Правительство Орловской области





Артём Ежаков



