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11:05, 5 августа 2021 года

Поздравление с Днем города Орла от областного совета народных депутатов

Областной столице исполнилось 455 лет со дня основания, а 78 лет назад Орел освободили от фашистских оккупантов.


Дорогие земляки, уважаемые ветераны!

5 августа мы отмечаем один из самых главных праздников нашей малой Родины — День города.

Наш народ заплатил неимоверно высокую цену за мирное небо. В день 78-й годовщины освобождения города Орла от фашистских захватчиков мы выражаем особые слова благодарности непосредственным участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, Детям войны.

Вечная память Героям, отстоявшим независимость родной земли и завоевавшим Победу! Нам никогда не забыть о том горе, которое принесла война, о великом бессмертном подвиге советского народа, их мужестве и бесстрашии.

В этом году мы отмечаем 455-й день рождения областной столицы — города с богатой историей, героическим прошлым и славными традициями. Орёл сегодня — это город, устремлённый в будущее, в котором с каждым годом происходит всё больше положительных перемен.
Все эти изменения стали возможны благодаря замечательным жителям Орловского края, которые трудятся на благо родного города, желая ему процветания, с теплом берегут обычаи и традиции родной земли.

Дорогие орловчане, пусть в ваших семьях всегда царит покой и уют! Благополучия, крепкого здоровья, добра!

Слава воинам-победителям, отстоявшим независимость нашей Родины! Вечная паять Героям, отдавшим жизнь за освобождение Орла!

С праздником, Орёл!

Орловский областной Совет народных депутатов


Артём Ежаков
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