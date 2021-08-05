Главная » Новости



11:11, 5 августа 2021 года В Орле прошел первый праздничный пролет воздушных шаров Снова полюбоваться на фестиваль воздухоплавания можно будет в 18:00.





В Орле состоялась первая часть фестиваля воздухоплавания «Кубок Орловщины», приуроченная к 455-летнию города и 78 годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Полет 10 шаров сопровождался музыкой военных лет. В 18:00 они взлетят снова – с территории аэропорта «Южный». На город с высоты птичьего полета полюбуются дети-сироты.



Фото со страницы Андрея Клычков в «ВКонтакте»





Артём Ежаков



