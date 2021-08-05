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11:21, 5 августа 2021 года Орел поздравили с Днем рождения стихами Власти подготовили литературной столице литературный подарок.





Сегодня Орел отмечает День города. Областная столица была основана 455 лет назад. Также пятого августа празднуется 78 годовщина освобождения областной столицы от фашистских захватчиков. 12 июня Орлу официально присвоили статус «Литературной столицы России», а на День рождения власти подготовили городу литературный подарок - зачитали стихотворение Дмитрия Блынского "Пойдем в мой край".





Артём Ежаков



