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11:32, 5 августа 2021 года Четверо орловцев вчера стали жертвами COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 88 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 595).



Накануне выписано 64 орловца (всего – 38 236). От последствий болезни скончалось 863 жителя региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 23 120 (всего – 6 379 904), число выздоровевших – 20 370 (всего – 5 700 212). Общее число летальных исходов – 162 509 (+794 случая за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



