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11:45, 5 августа 2021 года Введут ли егэ по физкультуре? В последнее время всё больше поднимается вопрос об обязательном ЕГЭ по физкультуре. Министерство науки и высшего образования считает, что этот вопрос нельзя решать без серьезного экспертного обсуждения.



Президент Международной федерации самбо, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту от фракции «Единая Россия» Василий Шестаков придумал, как заставить российских школьников заботиться о здоровье. Он предлагает сделать физкультуру обязательной к сдаче в рамках Единого государственного экзамена. Парламентарий уже направил письмо со своей аргументацией министру образования и подготовил соответствующий законопроект. Член Госдумы жалуется на «недопустимо низкий» уровень физической подготовки школьников, из-за которого страдает уровень подготовки МВД и армия.



Президент Владимир Путин, во время своего обращения заявил, что все школьники должны заниматься физкультурой. Для учащихся, которые имеют противопоказания, нужно разработать специальные методики, заявил российский лидер.



Василий Шестаков отмечает, что введение трёх уроков физкультуры вместо привычных двух проблему не решило: учащиеся, как прогуливали занятия, так и прогуливают. Введение ЕГЭ по физкультуре их образумит и позволит повысить престиж предмета. Депутат предлагает сдавать экзамен по физкультуре, а балл засчитывать при поступлении в вузы. Испытание будет включать два уровня: общая физподготовка и сдача нормативов ГТО. Для тех, кто собирается связать свою жизнь с физической культурой, введут третью, «творческую часть»: практический экзамен по самбо или экзамен по профильному виду спорта (для тех, кто поступает в физкультурный вуз). В Минобрнауки инициативу комментировать отказались.



В ходе горячей линии, организованной Рособрнадзором в преддверии государственной итоговой аттестации в 2021 году, родители задали главе ведомства вопрос – собираются ли в России вводить ЕГЭ по физкультуре для поступления в вузы на направления подготовки, связанные со спортом. Анзор Музаев ответил, что считает излишним такое нововведение. По его словам, вузы уже давно самостоятельно проверяют у абитуриентов уровень физической подготовки, поэтому госэкзамен по этой дисциплине вводить не требуется. Мурзаев также отметил, что для военных вузов нужна одна спортивная подготовка, для вузов физкультуры и спорта – другая. Попытка ввести ЕГЭ по физкультуре может создать множество проблем для выпускников, кто поступает в эти заведения.



Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева отмечает – для поступления в вузы на специальности, связанные со спортом, необходимо предоставить результаты ЕГЭ и пройти дополнительное испытание, в ходе которого проверятся уровень общей физической подготовки или уровень подготовки в определённом виде спорта, если с ним связано дальнейшее обучение. Например, на программу «Физкультурно-спортивная деятельность» требуются ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, а на программы «Тренерско-преподавательская деятельность в сферах спортивной подготовки» и «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» – ЕГЭ по русскому языку и биологии. Особенности проведения дополнительного испытания необходимо уточнять в конкретном вузе.



Особенно негативно эту инициативу восприняли дети, которые несколько далеки от постоянных активных спортивных занятий, а так же те , кто имеет противопоказания по занятиям такого рода.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС



