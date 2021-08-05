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11:50, 5 августа 2021 года Орловская область попала в лидеры по дешевизне потребительской корзины Регион – первый в ЦФО и в тройке лучших в России по доступности фиксированного набора товаров и услуг.





Орловская область, согласно данным Росстата, в тройке лучших по России и первая в Центральном федеральном округе по дешевизне потребительской корзины. По состоянию на 1 июля стоимость фиксированного набора товаров и услуг составила 15 235,1 рублей – на 16% меньше общероссийского показателя. В среднем по стране его цена установилась на отметке в 18 077,3 рубля.





Артём Ежаков



