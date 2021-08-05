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11:50, 5 августа 2021 года Геннадий Зюганов дал большое интервью ГТРК «Орел» Почетный гражданин Орла, лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о программе «10 шагов к достойной жизни», о том, какие задачи партия ставит перед Андреем Клычковым. И поздравил орловцев с Днём города.





Большое интервью Геннадия Зюганова смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «Россия 24».





Анна Боева



