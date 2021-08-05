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12:03, 5 августа 2021 года

В Орле сегодня изменена схема дорожного движения и график работы транспорта

Мэрия напоминает участки ограничений и организацию пассажироперевозок в День города.


5 августа в Орле в движение общественного транспорта внесены изменения. Оно организовано следующим образом:

• направлением движения в сторону Заводского района, осуществляя поворот с ул. Московской на пер. Новосильский, ул. 3-я Курская, ул. 5 Августа и далее по маршруту;

• автобусы маршрута № 3т «Ул. Пушкина - Универмаг» будут следовать по ул. Пушкина только до пересечения с ул. 4-ой Курской.

Транспорт будет ходить до 23:00. Вечером число машин останется на дневном уровне. Подчеркивается, что отдельный упор будет сделан на обеспечение транспортной доступности во всех районах Орла и особенно там, где будут проходить массовые праздничные мероприятия, – это центр города и 909-й квартал.

Также сегодня изменится движение автомобилей по ряду мест:

• с 10.30 до 12.30 будет запрещено движение транспортных средств по ул. Пушкина на участке от Красного моста до пересечения с ул. 4-ой Курской, по ул. Московская на участке от Красного моста до пересечения с ул. Революции, на пл. Мира от ул. Московской до ул. Пушкина.


Артём Ежаков
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