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17:00, 5 августа 2021 года Митрополит Тихон поздравил орловцев с Днем города Сегодня областная столица отмечает 455 День рождения и 78 годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.





Митрополит Орловский и Болховский Тихон поздравил орловцев с 455-летием города и 78 годовщиной освобождения областной столицы от фашистских захватчиков. В своей речи владыка пожелал молодежи и нынешнему поколению продолжать духовные традиции предков и защищать веру и Отечество.





Артём Ежаков



