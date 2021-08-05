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13:02, 5 августа 2021 года В Ливнах досрочно расселят аварийный дом Речь идет о жилом здании №1 по ул. Орловская.





Аварийный дом №1 по ул. Орловская в Ливнах будет расселен досрочно, – сообщили в областной администрации. Для этого в бюджет города перечислены 10 миллионов рублей. Здание входило в этап расселения на 2021-2022 годы. Его местные власти планируют завершить уже в ближайшее время.





Артём Ежаков



