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14:00, 5 августа 2021 года Юрий Парахин поздравил орловцев с Днем города Градоначальник призвал всех хранить память о воинах-освободителях и отвоеванную ими землю.





Мэр Орла Юрий Парахин поздравил горожан с 455-летием основания областной столицы и 78 годовщиной изгнания фашистских захватчиков. Градоначальник призвал всех хранить память о советском солдате и его подвиге, хранить отвоеванную землю и духовное наследие воина-освободителя.





Артём Ежаков



